Settimana decisiva per mister Simone Inzaghi (Di martedì 6 aprile 2021) Quella corrente è la Settimana decisiva per Simone Inzaghi. La firma sul contratto che rinnova il matrimonio tra il mister e il club capitolino, non è ancora arrivata. La fumata bianca sembra però essere ormai vicina. Sono mesi che l’allenatore continua a rassicurare tutti dicendo che la Lazio è la sua priorità, i tifosi sperano quindi di vedere presto la sigla sul rinnovo. La Lazio vince contro uno Spezia agguerrito Settimana decisiva per Inzaghi, firma sì, firma no? La risposta giusta penderebbe più verso il sì. Questa dovrebbe infatti essere la Settimana decisiva per il futuro di mister Inzaghi che a poco tempo dalla scadenza di contratto, deve ancora firmare. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 6 aprile 2021) Quella corrente è laper. La firma sul contratto che rinnova il matrimonio tra ile il club capitolino, non è ancora arrivata. La fumata bianca sembra però essere ormai vicina. Sono mesi che l’allenatore continua a rassicurare tutti dicendo che la Lazio è la sua priorità, i tifosi sperano quindi di vedere presto la sigla sul rinnovo. La Lazio vince contro uno Spezia agguerritoper, firma sì, firma no? La risposta giusta penderebbe più verso il sì. Questa dovrebbe infatti essere laper il futuro diche a poco tempo dalla scadenza di contratto, deve ancora firmare. ...

Advertising

DiOlimpico : RT @laziolibera: Lazio, per il rinnovo di Simone Inzaghi è la settimana decisiva - laziolibera : Lazio, per il rinnovo di Simone Inzaghi è la settimana decisiva - sportli26181512 : Lazio, per il rinnovo di Simone Inzaghi è la settimana decisiva: Si erano dati appuntamento con Lotito dopo Pasqua,… - Aquila6811 : RT @Solo_La_Lazio: ?? Rinnovo #Inzaghi, ci siamo ? ?? Per il @CorSport questa è la settimana decisiva ?? Leggi qui ?? - DiOlimpico : RT @Solo_La_Lazio: ?? Rinnovo #Inzaghi, ci siamo ? ?? Per il @CorSport questa è la settimana decisiva ?? Leggi qui ?? -