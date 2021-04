Reddito di Emergenza (Rem): domande dal 7 aprile, le informazioni del messaggio Inps 1378/2021 (Di martedì 6 aprile 2021) Per il Reddito di Emergenza si concretizza la nuova finestra utile legata all’invio delle domande all’Inps. Lo rende noto lo stesso istituto pubblico di previdenza attraverso il messaggio numero 1378/2021. Nella nota diffusa a inizio aprile si specificano i requisiti di accesso alla misura assistenziale, insieme alle specifiche da seguire per poter inoltrare la propria richiesta. In particolare, le domande potranno essere inviate all’attenzione dell’ente previdenziale a partire dal prossimo 7 aprile 2021 ed entro il giorno 30 dello stesso mese. I richiedenti potranno procedere in autonomia tramite i servizi telematici resi disponibili dall’istituto, oppure servendosi del proprio patronato o ... Leggi su notizieora (Di martedì 6 aprile 2021) Per ildisi concretizza la nuova finestra utile legata all’invio delleall’. Lo rende noto lo stesso istituto pubblico di previdenza attraverso ilnumero. Nella nota diffusa a iniziosi specificano i requisiti di accesso alla misura assistenziale, insieme alle specifiche da seguire per poter inoltrare la propria richiesta. In particolare, lepotranno essere inviate all’attenzione dell’ente previdenziale a partire dal prossimo 7ed entro il giorno 30 dello stesso mese. I richiedenti potranno procedere in autonomia tramite i servizi telematici resi disponibili dall’istituto, oppure servendosi del proprio patronato o ...

