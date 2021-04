Ranocchia: “Mai avuto un gruppo squadra così bello. Invidio la spensieratezza di Brozovic e la velocità di Hakimi” (Di martedì 6 aprile 2021) Il difensore dell’Inter, Andrea Ranocchia è il protagonista del Matchday Programme di Inter-Sassuolo: queste le parole del difensore nerazzurro ai canali nerazzurri: “Questo è un grande spogliatoio, uno dei più belli della mia carriera, è un gruppo fantastico. Ci diamo molta forza tra di noi” Sul Ranocchia del passato: “Se potessi parlare con l’Andrea Ranocchia di inizio carriera gli direi di impegnarsi ogni giorno, di non smettere mai di sognare, di non arrendersi, di ascoltare i consigli delle persone più grandi e di migliorarsi sempre”. Su chi sia l’avversario più forte affrontato: “L’avversario più forte che ho incontrato è un attaccante speciale che ho avuto la fortuna di avere come compagno di squadra: Diego Milito. Un calciatore incredibile”. Sulle qualità che ruberebbe ai ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 aprile 2021) Il difensore dell’Inter, Andreaè il protagonista del Matchday Programme di Inter-Sassuolo: queste le parole del difensore nerazzurro ai canali nerazzurri: “Questo è un grande spogliatoio, uno dei più belli della mia carriera, è unfantastico. Ci diamo molta forza tra di noi” Suldel passato: “Se potessi parlare con l’Andreadi inizio carriera gli direi di impegnarsi ogni giorno, di non smettere mai di sognare, di non arrendersi, di ascoltare i consigli delle persone più grandi e di migliorarsi sempre”. Su chi sia l’avversario più forte affrontato: “L’avversario più forte che ho incontrato è un attaccante speciale che hola fortuna di avere come compagno di: Diego Milito. Un calciatore incredibile”. Sulle qualità che ruberebbe ai ...

