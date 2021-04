Quando De Laurentiis voleva fare causa all’Uefa “se un Nazionale torna a casa positivo”

(Di martedì 6 aprile 2021) Il focolaio, ormai ribattezzato così un po’ da tutti, non era uno scenario apocalittico improbabile. E ora che il numero dei positivi azzurri si allarga di ora in ora, e il Napoli è in ansia per Insigne che in ritiro sedeva a tavola vicino Bonucci, Verratti e Sirigu – tra i positivi -, val la pena riprendere le dichiarazioni di Aurelio Dein una conferenza stampa del 3 settembre 2020. Nella quale il Presidente del Napoli minacciava dise mai un suo giocatore convocato infosseto acontagiato. «Che la Uefa faccia il suo lavoro, dovrebbero essere il nostro segretariato e invece si comportano come se fossero il re e la regina e decidono, se qualcuno al rientro dalle nazionali risulta ...

era il responsabile della squadra mercato della Juventus è stato capace di portare a Torino ... la cui trattativa per il rinnovo con il club di Deè in stallo da tempo, mentre David ...Comunque anche il comportamento dei calciatori è causato dall'assenza della società:c'era ... Io non sono un padrone come De, pertanto non sono all'altezza di dargli un consiglio sull'...E ora che il numero dei positivi azzurri si allarga di ora in ora, e il Napoli è in ansia per Insigne che in ritiro sedeva a tavola vicino Bonucci, Verratti e Sirigu – tra i positivi -, val la pena ...Fino a non molto tempo fa i giornali ipotizzavano un addio di Cristiano Giuntoli a fine stagione, notizia smentire dallo stesso presidente ...