Ps5, nuova esclusiva targata Remedy secondo un insider affidabile (Di martedì 6 aprile 2021) secondo un insider Sony avrebbe ingaggiato Remedy per creare un’esclusiva di peso per Ps5: cosa sappiamo per il momento. Negli ultimi due anni Microsoft ha acquisito decine di software house allo scopo di offrire ai suoi utenti affezionati un numero maggiore di esclusive. Negli anni Xbox 360 la casa americana si è affidata alle esclusività L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 6 aprile 2021)unSony avrebbe ingaggiatoper creare un’di peso per Ps5: cosa sappiamo per il momento. Negli ultimi due anni Microsoft ha acquisito decine di software house allo scopo di offrire ai suoi utenti affezionati un numero maggiore di esclusive. Negli anni Xbox 360 la casa americana si è affidata alle esclusività L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

PlayStationBit : Ecco la nuova avventura firmata @KEMCOGLOBAL #PS5 #PS4 #PlayStation - infoitscienza : PS5: nuova esclusiva totale di Remedy in arrivo secondo un noto leaker - infoitscienza : PS5: nuova esclusiva totale di Remedy in arrivo secondo un noto leaker – NotiziaVideogiochi per PC e console |… - sbolognesi : ?? on @YouTube: INIZIO LA NUOVA CARRIERA PS5 con QUESTA SQUADRA!! - FIFA 21 CARRIERA PS5 #1 - SteelRevel : RT @Multiplayerit: PS5: nuova esclusiva totale di Remedy in arrivo secondo un noto leaker -

Ultime Notizie dalla rete : Ps5 nuova Oddworld: Soulstorm, disponibile da oggi! ... nuovo capitolo della saga con protagonista il caro Abe, è disponibile da oggi per PS4, PS5 e PC. ... un capitolo che si presenta con una veste tutta nuova, una veste pienamente next gen . Oddworld: ...

Atomic Hearth: creature terrificanti e tanta azione in un nuovo video gameplay di 22 minuti La nuova clip ha una durata di circa 22 minuti, e mostra ambientazioni, nemici, armi e poteri del ... Atomic Heart arriverà su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC (via Steam) nel corso del 2021, e ...

PS5: nuova esclusiva totale di Remedy in arrivo secondo un noto leaker Multiplayer.it Ps5, nuova esclusiva targata Remedy secondo un insider affidabile Inoltre durante le riunioni finanziarie è stato sottolineato che non è esclusa l’aggiunta di nuove software house all’interno della famiglia Playstation. Ma per questo ci vorrà tempo e se ne parlerà ...

Oddworld Soulstorm è ora disponibile, trailer di lancio: dettagli su finali multipli Oddworld Soulstorm è finalmente disponibile, ma ecco dettagli sui finali multipli. Dopo tanto tempo dall’annuncio, Oddworld Inhabitants ha rilasciato nella giornata di oggi su PC, PS4 e PS5 l’attesiss ...

... nuovo capitolo della saga con protagonista il caro Abe, è disponibile da oggi per PS4,e PC. ... un capitolo che si presenta con una veste tutta, una veste pienamente next gen . Oddworld: ...Laclip ha una durata di circa 22 minuti, e mostra ambientazioni, nemici, armi e poteri del ... Atomic Heart arriverà su PS4,, Xbox One, Xbox Series X/S e PC (via Steam) nel corso del 2021, e ...Inoltre durante le riunioni finanziarie è stato sottolineato che non è esclusa l’aggiunta di nuove software house all’interno della famiglia Playstation. Ma per questo ci vorrà tempo e se ne parlerà ...Oddworld Soulstorm è finalmente disponibile, ma ecco dettagli sui finali multipli. Dopo tanto tempo dall’annuncio, Oddworld Inhabitants ha rilasciato nella giornata di oggi su PC, PS4 e PS5 l’attesiss ...