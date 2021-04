PS5 esclusiva da Remedy in arrivo? Il dopo Control potrebbe essere un'esclusiva PlayStation! (Di martedì 6 aprile 2021) Remedy Entertainment ha recentemente confermato di avere un totale di cinque giochi in fase di sviluppo e uno di questi, a quanto pare, potrebbe essere un'esclusiva per PlayStation. Claire Bromley, global external producer di PlayStation, ha condiviso dei link di annunci di lavoro presso Remedy sul suo profilo LinkedIn e nelle ultime settimane ha condiviso post del COO di Remedy, Christopher Schmitz, del communications director Thomas Puha e del designer audio Sam Hughes. Di per sé, ovviamente, questo non significa nulla, soprattutto perché una rapida occhiata alla cronologia dei post di Bromley mostra che in passato ha spesso condiviso post di sviluppatori third party sul suo profilo. Detto questo, il noto insider Shpeshal Ed ha recentemente detto su Twitter che ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 aprile 2021)Entertainment ha recentemente confermato di avere un totale di cinque giochi in fase di sviluppo e uno di questi, a quanto pare,un'per PlayStation. Claire Bromley, global external producer di PlayStation, ha condiviso dei link di annunci di lavoro pressosul suo profilo LinkedIn e nelle ultime settimane ha condiviso post del COO di, Christopher Schmitz, del communications director Thomas Puha e del designer audio Sam Hughes. Di per sé, ovviamente, questo non significa nulla, soprattutto perché una rapida occhiata alla cronologia dei post di Bromley mostra che in passato ha spesso condiviso post di sviluppatori third party sul suo profilo. Detto questo, il noto insider Shpeshal Ed ha recentemente detto su Twitter che ...

