Pacco a casa di Bonaccini, due indagati per molestie (Di martedì 6 aprile 2021) I carabinieri del reparto operativo di Modena, in collaborazione con la Digos, hanno denunciato due persone per il Pacco consegnato ieri a casa del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. I due sono iscritti nel registro degli indagati per molestia aggravata, nel fascicolo aperto dalla Procura di Modena. Il Pacco, con un foglio con scritto 'Frode Covid', conteneva cartacce e pannolini sporchi I fatti al momento non sembrerebbero ricollegabili a contesti violenti, ma continuano le indagini coordinate dalla Procura, guidata dal procuratore Giuseppe Di Giorgio, per una completa ricostruzione dei contorni del gesto.

