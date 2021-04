Oleolito di calendula fai da te | ottimo la pelle!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 6 aprile 2021) Ecco come realizzare undi, fai da te, davvero semplice e in pochi minuti: approfondiamo insieme! Questoè perfetto da utilizzare nel periodo primaverile ed estivo, per aver cura della propria pelle. Unmolto delicato, adatto a chi ha la pelle delicata, grazie alle sue proprietà emollienti. Non solo, potete utilizzarlo anche sul corpo e per realizzare un rilassante massaggio! Potete aggiungerne qualche goccia nel vostro bagno caldo, per renderlo ancor più distensivo. La ricetta che vi presenteremo è davvero facile da preparare e avrete bisogno di pochi ingredienti. Vediamo insieme come realizzare undi, grazie al fai da te. Cominciamo!di: il procedimento. Per realizzare questo ...