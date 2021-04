Mauro Corona, la figlia Marianna: «Ho lottato contro il cancro. Mi sentivo forte, invece…» (Di martedì 6 aprile 2021) «Mia figlia ha scritto un libro per sopravvivere». Così lo scrittore Mauro Corona, ex ospite fisso del programma di Rai Tre #Cartabianca, ha raccontato al “Corriere della sera”. Quattro anni fa la figlia, che aveva 38 anni, ha saputo di avere un cancro al colon. Marianna è stata operata per ben due volte per via della malattia. Oggi sta bene come ha confidato lei stessa al noto giornale. leggi anche l’articolo —> Mauro Corona a “Non è l’Arena” fuori controllo: «Di Mare Giuda perché…» «Il tumore mi aveva creato un disagio interiore. Ne sono uscita pian piano, ritornando a riconsiderare il corpo che sentivo distante, quasi repellente», ha dichiarato Marianna Corona, che ha visto il ... Leggi su urbanpost (Di martedì 6 aprile 2021) «Miaha scritto un libro per sopravvivere». Così lo scrittore, ex ospite fisso del programma di Rai Tre #Cartabianca, ha raccontato al “Corriere della sera”. Quattro anni fa la, che aveva 38 anni, ha saputo di avere unal colon.è stata operata per ben due volte per via della malattia. Oggi sta bene come ha confidato lei stessa al noto giornale. leggi anche l’articolo —>a “Non è l’Arena” fuorillo: «Di Mare Giuda perché…» «Il tumore mi aveva creato un disagio interiore. Ne sono uscita pian piano, ritornando a riconsiderare il corpo chedistante, quasi repellente», ha dichiarato, che ha visto il ...

