Le economie forti cureranno in fretta le ferite Covid Le stime Fmi anche sull’Italia

(Di martedì 6 aprile 2021) Il Fondo Monetario Internazionale nel World Economic Outlook rivede in meglio le previsioni di ripresa del Pil per l’Italia nel 2021, al +4,2%, e sul 2022 conferma +3,6%. Si tratta delle primedel Fmidopo l’arrivo del governo Draghi e il dato di quest’anno è di 1,2 punti superiore alle previsioni aggiornate lo scorso 26 gennaio.il dato sul 2020, meno 8,9% appare meno grave del meno 9,2% allora stimato. Il dato sul 2020 è stato confermato mentre a più a lungo termine, in prospettiva 2026 le attese di crescita risultano però più deboli, pari al più 0,8% l’anno sulla Penisola. Migliorano le previsioni su deficit e debito pubblico dell’Italia da parte del Fondo monetario internazionale, in parallelo alle attese sulla crescita,se questi indicatori restano pesantemente influenzati dallo shock ...