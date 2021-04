La notte della Marina turca: retata per gli ex ammiragli (Di martedì 6 aprile 2021) Una notte che cambia, ancora una volta, il destino della Turchia e della sua Marina. Le autorità di Ankara hanno arrestato 10 ex ammiragli ritenuti colpevoli di aver scritto una dichiarazione che ha accusato il governo turco sull’idea del ritiro del Paese dalla Convenzione di Montreux. Tra i detenuti c’è anche Cem Gurdeniz, l’ideatore di InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 6 aprile 2021) Unache cambia, ancora una volta, il destinoTurchia esua. Le autorità di Ankara hanno arrestato 10 exritenuti colpevoli di aver scritto una dichiarazione che ha accusato il governo turco sull’idea del ritiro del Paese dalla Convenzione di Montreux. Tra i detenuti c’è anche Cem Gurdeniz, l’ideatore di InsideOver.

