I sintomi dell’allergia primaverile simili al Covid: quando deve scattare l’allerta (Di martedì 6 aprile 2021) Sofia Dinolfo Il malessere legato all’allergia stagionale presenta delle similitudini con la fase iniziale del coronavirus. Ecco a cosa bisogna stare attenti Naso che cola, gola che pizzica, tosse, congiuntivite, difficoltà a respirare e, a volte pure un po' di febbre, sono i sintomi classici dell’allergia primaverile. Se negli anni passati il sorgere di questi sintomi non destava serie preoccupazioni ma semplicemente il fastidio di dover imbattersi in una cura a base di cortisone e antistaminici, non è così adesso con la pandemia da coronavirus in corso. Gli effetti causati dall’allergia stagionale, almeno apparentemente, coincidono con quelli legati alla fase iniziale del Covid 19. E allora, quando preoccuparsi? quando capire che si è ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 aprile 2021) Sofia Dinolfo Il malessere legato all’allergia stagionale presenta delletudini con la fase iniziale del coronavirus. Ecco a cosa bisogna stare attenti Naso che cola, gola che pizzica, tosse, congiuntivite, difficoltà a respirare e, a volte pure un po' di febbre, sono iclassici. Se negli anni passati il sorgere di questinon destava serie preoccupazioni ma semplicemente il fastidio di dover imbattersi in una cura a base di cortisone e antistaminici, non è così adesso con la pandemia da coronavirus in corso. Gli effetti causati dall’allergia stagionale, almeno apparentemente, coincidono con quelli legati alla fase iniziale del19. E allora,preoccuparsi?capire che si è ...

Advertising

FabioQuellaltro : @88Jezebel88 A me l'esordio dell'allergia si evidenzia col fatto che mi incazzo con tutti ?? Quest'anno zero sintomi... Mah - Theo19K : La primavera é la stagione che più schifo in assoluto. Già inizio a sentire i primi sintomi dell’allergia di merda -

Ultime Notizie dalla rete : sintomi dell’allergia COVID 19 / Asma e allergie, occhio ai sintomi: confronto tra pazienti e specialisti per tenere lontano il Coronavirus - IlSudOnLine www.ilsudonline.it