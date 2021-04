Gomez: «Non riesco a guardare l’Atalanta, fa troppo male. Felice per i miei ex compagni, stanno facendo bene» (Di martedì 6 aprile 2021) L’ex capitano nerazzurro parla a Sky Sport: «Sto cercando di capire come sia successo tutto questo, so di non essere il colpevole in questa storia. Non si poteva andare avanti così e ho preso la decisione giusta, sono contento e tranquillo per la scelta che ho fatto». Leggi su ecodibergamo (Di martedì 6 aprile 2021) L’ex capitano nerazzurro parla a Sky Sport: «Sto cercando di capire come sia successo tutto questo, so di non essere il colpevole in questa storia. Non si poteva andare avanti così e ho preso la decisione giusta, sono contento e tranquillo per la scelta che ho fatto».

Advertising

ilriformista : Per Travaglio e Gomez Scanzi non ha violato la legge, Anzaldi: “E allora perché la procura ha aperto un fascicolo?”… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Amarcord Gomez 'non guardo Atalanta, fa troppo male' Il Papu: non sono io il colpevole dell'addio - AnsaLombardia : Amarcord Gomez: 'Non guardo l'Atalanta, fa troppo male'. Il Papu: non sono io il colpevole dell'addio | #ANSA - gomez_isthelove : L'OMS non è ancora sicuro che il vaccino possa prevenire la trasmissione del COVID Ma di che cosa stiamo parlando?… - BombeDiVlad : ?? #Gomez: 'Non mi ha cercato solo il #Siviglia, grandi offerte anche dalla #MLS e dalla #SaudiArabia' ??? '… -