Fanno strage di uccelli in via di estinzione e mettono video online, misure per due bracconieri (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi sarebbero resi responsabili della morte di almeno 70 uccelli di specie protetta, promuovendo questa attività crudele e illegale anche su internet, attraverso la pubblicazione su facebook e Whatsapp di un video poi diventato virale tra i cacciatori, alcuni dei quali hanno però denunciato. E' l'accusa a carico di due bracconieri di 39 e 49 anni, residenti nei comuni di Teverola e Villa Literno (Caserta), a cui i carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Caserta ( N.I.P.A.A.F.) hanno notificato le misure cautelari del divieto di dimora nella provincia di Caserta emesso dal Gip del Tribunale di Napoli Nord. Dall'indagine, coordinata dalla Procura di Napoli Nord guidata da Carmine Renzulli, è emerso che i due bracconieri avrebbero ...

