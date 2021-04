Fabrizio Corona, il figlio Carlos è all’estero: ecco perché Nina Moric l’ha portato lontano dall’Italia (Di martedì 6 aprile 2021) «In questo momento Carlos è all’estero e, mi creda, la cosa mi fa stare serena». A rivelarlo pochi giorni fa era stata Gabriella Privitera, la madre di Fabrizio Corona: mentre all’ex re dei paparazzi sono stati revocati gli arresti domiciliari, il figlio 18enne che ha avuto con l’ex moglie Nina Moric si trova lontano dall’Italia per sottrarlo così al circo mediatico innescato dal ritorno in carcere di Corona, questa volta nel penitenziario di Monza, dove dovrà scontare ancora tre anni di reclusione. Ma dove si trova Carlos? Nessuna «località segreta», come hanno scritto alcuni giornali. Il ragazzo si è trasferito in Croazia, esattamente a Zagabria, città natale della madre, dove in queste settimane sta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) «In questo momentoe, mi creda, la cosa mi fa stare serena». A rivelarlo pochi giorni fa era stata Gabriella Privitera, la madre di: mentre all’ex re dei paparazzi sono stati revocati gli arresti domiciliari, il18enne che ha avuto con l’ex mogliesi trovaper sottrarlo così al circo mediatico innescato dal ritorno in carcere di, questa volta nel penitenziario di Monza, dove dovrà scontare ancora tre anni di reclusione. Ma dove si trova? Nessuna «località segreta», come hanno scritto alcuni giornali. Il ragazzo si è trasferito in Croazia, esattamente a Zagabria, città natale della madre, dove in queste settimane sta ...

