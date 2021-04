F1 GP Bahrain 2021, Helmut Marko: “Verstappen non ha vinto a causa di due problemi” (Di martedì 6 aprile 2021) Helmut Marko, consulente principale della Red Bull, ha spiegato i motivi per cui Verstappen non è riuscito a vincere il GP di Bahrain 2021, primo appuntamento della stagione di F1. L’olandese era il favorito numero uno sulla pista di Sakhir, ma alla fine a spuntarla è stato ancora una volta Lewis Hamilton. “Ad inizio gara avevamo problemi nell’area del differenziale. Nel primo settore abbiamo perso fino a 3 decimi al giro e lo stesso problema si è presentato sulla monoposto di Sergio Perez. Con questo inconveniente non solo avevamo meno grip, ma le ruote posteriori giravano a vuoto facendo così surriscaldare le coperture. Durante questa fase non siamo riusciti a guadagnare il vantaggio di cui avevamo bisogno per evitare un undercut”, ha spiegato l’ex pilota. Ma non solo il problema con ... Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021), consulente principale della Red Bull, ha spiegato i motivi per cuinon è riuscito a vincere il GP di, primo appuntamento della stagione di F1. L’olandese era il favorito numero uno sulla pista di Sakhir, ma alla fine a spuntarla è stato ancora una volta Lewis Hamilton. “Ad inizio gara avevamonell’area del differenziale. Nel primo settore abbiamo perso fino a 3 decimi al giro e lo stesso problema si è presentato sulla monoposto di Sergio Perez. Con questo inconveniente non solo avevamo meno grip, ma le ruote posteriori giravano a vuoto facendo così surriscaldare le coperture. Durante questa fase non siamo riusciti a guadagnare il vantaggio di cui avevamo bisogno per evitare un undercut”, ha spiegato l’ex pilota. Ma non solo il problema con ...

