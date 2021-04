Dl Sostegni, Cia: attenzione a filiere in crisi e liquidità aziende (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – “Con l’economia nazionale soffocata da più di un anno di restrizioni per la pandemia, occorre prestare estrema attenzione alle filiere agricole più crisi e garantire liquidità agli imprenditori a rischio tracollo”. Così Cia-Agricoltori Italiani nell’audizione in Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato sul Dl Sostegni, rimarcando la necessità di interventi che incidano “concretamente” sul bilancio degli agricoltori in difficoltà. Positive per Cia alcune misure incluse nel provvedimento, in particolar modo l’inserimento, a pieno titolo, del settore agricolo nel ristoro a fondo perduto, come anche il finanziamento, destinato a tutte le aziende agricole, di 300 milioni di euro per la decontribuzione previdenziale del mese di gennaio e, ancora, l’aggiunta di 150 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – “Con l’economia nazionale soffocata da più di un anno di restrizioni per la pandemia, occorre prestare estremaalleagricole piùe garantireagli imprenditori a rischio tracollo”. Così Cia-Agricoltori Italiani nell’audizione in Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato sul Dl, rimarcando la necessità di interventi che incidano “concretamente” sul bilancio degli agricoltori in difficoltà. Positive per Cia alcune misure incluse nel provvedimento, in particolar modo l’inserimento, a pieno titolo, del settore agricolo nel ristoro a fondo perduto, come anche il finanziamento, destinato a tutte leagricole, di 300 milioni di euro per la decontribuzione previdenziale del mese di gennaio e, ancora, l’aggiunta di 150 ...

Advertising

giovgiorgetti : RT @ESG89_Group: Dl Sostegni: Cia, attenzione a filiere in crisi e liquidità aziende | cuoreeconomico @Cia_Agricoltura - Cia_Agricoltura : RT @CuoreEconomico: Dl Sostegni: Cia, attenzione a filiere in crisi e liquidità aziende | cuoreeconomico @Cia_Agricoltura - ESG89_Group : Dl Sostegni: Cia, attenzione a filiere in crisi e liquidità aziende | cuoreeconomico @Cia_Agricoltura - CuoreEconomico : Dl Sostegni: Cia, attenzione a filiere in crisi e liquidità aziende | cuoreeconomico @Cia_Agricoltura - Cia_Agricoltura : Ristori a fondo perduto e decontribuzione previdenziale, compensazione #IVA e riscossioni fiscali. I nodi del… -