Disney+, arriva il trailer sul «nuovo» dio dell'inganno: Loki non sarà più l'antagonista principale (Di martedì 6 aprile 2021) Disney+ non perde l'occasione di mostrare i suoi «campioni», infatti, ecco le prime immagini del nuovo prodotto Marvel Studios «Loki» interpretato da Tom Hiddleston ovvero il dio dell'inganno e fratello di Thor. Loki, ecco il trailer della nuova serie sul dio dell'inganno Questa volta Marvel si concentrerà sulle vicende di uno degli antagonisti più importanti della saga degli Avengers, precisamente sugli eventi che seguono i fatti dell'ultimo capitolo Endgame. La serie tv «Loki» vedrà il dio dell'inganno l'assoluto protagonista: Loki era scomparso con il Tesseract, sfruttando la linea temporale alternativa creata ...

