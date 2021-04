Denise Pipitone, Nuzzi: ”Aberrante che ricerca verità sia affidata a tv russa” (Di martedì 6 aprile 2021) ”Trovo che sia Aberrante che una ricerca della verità di questo tipo sia in attesa degli umori di un programma televisiv o. Di fronte alla sottrazione di Denise Pipitone che era sparita, per cui credo che sia stato compiuto un reato e lo dico con sarcasmo perché non penso che quella bambina 17 anni fa avesse l’autonomia per costruirsi una vita, oggi c’è un ipotesi che non è vagliata né dalla magistratura italiana che potrebbe farlo né da quella russa. La vicenda non può essere chiarita in base all’iniziativa privata di un editore televisivo”. Così all’Adnkronos il conduttore di ‘Quarto Grado’ Gianluigi Nuzzi a poche ore dalla notizia sul Dna di Olesya, la ragazza russa che potrebbe essere la piccola Denise Pipitone. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 aprile 2021) ”Trovo che siache unadelladi questo tipo sia in attesa degli umori di un programma televisiv o. Di fronte alla sottrazione diche era sparita, per cui credo che sia stato compiuto un reato e lo dico con sarcasmo perché non penso che quella bambina 17 anni fa avesse l’autonomia per costruirsi una vita, oggi c’è un ipotesi che non è vagliata né dalla magistratura italiana che potrebbe farlo né da quella. La vicenda non può essere chiarita in base all’iniziativa privata di un editore televisivo”. Così all’Adnkronos il conduttore di ‘Quarto Grado’ Gianluigia poche ore dalla notizia sul Dna di Olesya, la ragazzache potrebbe essere la piccola. ...

Advertising

stanzaselvaggia : Tutta questa telenovela sulla Denise Pipitone russa con tanto di test del dna in tv è una roba che fa un misto di pietà e ribrezzo. - SkyTG24 : Denise Pipitone, legale della madre a tv russa: 'Senza documentazione nessun confronto' - StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - xjthatsamoree : RT @alessia05728584: Sapete cosa salverebbe questo 2021? Sapere che Olesya è Denise Pipitone. Sarebbe una notizia fantastica per tutta Ital… - drlectar : RT @stanzaselvaggia: Tutta questa telenovela sulla Denise Pipitone russa con tanto di test del dna in tv è una roba che fa un misto di piet… -