Cruciani | “Juve-Napoli | mi auguro venga rimandata | così a Napoli imparano la lezione”

Advertising

infoitsport : Cruciani: 'Mi auguro che Juve-Napoli venga rimandata così a Napoli imparano la lezione' - MalaZanz : RT @junews24com: Cruciani, che frecciata: «Prego l'ASL di Torino di rimandare la gara. Così a Napoli...» - - rubylux04 : RT @junews24com: Cruciani, che frecciata: «Prego l'ASL di Torino di rimandare la gara. Così a Napoli...» - - emamarro : RT @junews24com: Cruciani, che frecciata: «Prego l'ASL di Torino di rimandare la gara. Così a Napoli...» - - infoitsport : Cruciani: 'Mi auguro che Juve-Napoli venga rimandata, così imparano la lezione' -

Ultime Notizie dalla rete : Cruciani Juve

suNapoli - L'ufficialità della positività al Covid 19 di Federico Bernardeschi è arrivata questa mattina attraverso un comunicato della società bianconera. Già da ieri sera, però, si ...Intervento a 'Tiki Taka', Giuseppepunge gli azzurri in vista del recupero di domani con la: 'Mi auguro che la gara di domani venga rinviata così i napoletani imparano la lezione!'Intervenuto negli studi "Mediaset", Giuseppe Cruciani si sofferma su Juventus-Napoli, recupero di campionato in programma domani pomeriggio, e sull'incubo Covid che aleggia nuovamente sul match: "Ho ...Giuseppe Cruciani, nel corso della trasmissione Tiki Taka, ha parlato dei potivi in casa Juve: “Dati i 3 positivi in casa bianconera ...