Covid: per Mattarella seconda dose vaccino, la nota ufficiale del Quirinale (Di martedì 6 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 6 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

virginiaraggi : Un mese fa abbiamo aperto il Mausoleo di Augusto. In questo periodo è chiuso per le limitazioni dovute al Covid ma… - RobertoBurioni : L'azitromicina, l'idrossiclorochina, il lopinavir-ritonavir e l'interferone beta non sembrano avere alcun beneficio… - borghi_claudio : Ovviamente vi ricordo che le piattaforme social per le loro linee guida su chi bannare o meno ogni volta che si par… - Yogaolic : RT @repubblica: Gli ambulanti protestano in tutta Italia per le restrizioni anti Covid - FBabbua : il Giappone non ha avuto stragi covid e senza lockdown non sta per fallire ma i giornalisti devono trovare qualch… -