Covid in Puglia | non ci sono più posti letto | paziente trasportata in Sicilia!

(Di martedì 6 aprile 2021) Stavolta il dato fa davvero paura: ilha riempito letteralmente iin, tanto che poche ore fa una donna pugliese positiva alsarebbe stataaddirittura in Sicilia. A denunciarlo è Raffaele Fitto, sconfitto alle elezioni regionali proprio dal presidente Emiliano, confermato alla guida della. «Mentre Emiliano fa ordinanze giocando con la Scuola (leggi qui la sentenza sulla scuola, molto criticata) con la vita dei ragazzi e delle loro famiglie, una 37enne pugliese, malata, vienein Sicilia perché non c'è più posto negli ospedali pugliesi, nonostante i 20 milioni di euro spesi per allestire un improbabile e provvisorio ospedalenella Fiera del Levante ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Puglia

Come deciso dal cosiddetto "decreto", approvato dal governo la scorsa settimana, i ... Deroga subito esercitata dal presidente della Regione, Michele Emiliano, che, proprio il giorno di ...e alimentazione/ Dieta per 'evitare' infezione: verdure, pesce e carne magra, POSTI ECMO IN TERAPIA INTENSIVA ESAURITI Alla luce di questa situazione critica in, dove sono finiti ...Dunque intendiamo offrire una tutela alle famiglie che vorranno usufruire della didattica a distanza e contemporaneamente cerchiamo di frenare la circolazione del Covid che da noi in Puglia ha tempi e ...?A Pasqua i soci e i dirigenti di Direzione Italia-Puglia Domani hanno manifestato l’attenzione per i nocesi più indigenti. Hanno lanciato l’iniziativa di solidarietà “Colletta alimentare” destinata a ...