Covid: in 8 mesi Unicredit ha erogato 1 mld finanziamento Cdp a pmi colpite (Di martedì 6 aprile 2021) Milano, 6 apr. (Adnkronos) - A otto mesi dalla firma nel luglio scorso del Protocollo d'intesa tra Cassa Depositi e Prestiti e Unicredit per il sostegno del territorio e delle imprese italiane, è stato completamente erogato dalla banca il finanziamento da 1 miliardo di euro concesso da Cdp per supportare le pmi e Mid-Cap dei settori particolarmente colpiti dall'emergenza Covid-19. Unicredit ha finanziato più di 21 mila tra pmi e Mid-Cap operanti nei settori del turismo, dei beni di consumo e della meccanica, con un taglio medio dei finanziamenti di 50 mila euro. In particolare 500 milioni di euro sono andati ad aziende operanti nei settori dei beni di consumo e nel commercio, 180 milioni di euro sono stati impiegati a favore di imprese della ristorazione, intrattenimento e turismo e ...

