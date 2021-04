Coronavirus, i dati del 6 aprile: +800 positivi e ricoveri stabili in Lombardia (Di martedì 6 aprile 2021) Il bollettino della Regione di martedì 6 aprile 2021: +64 nuovi positivi a Monza e Brianza, +841 in tutta la regione con 10.467 tamponi effettuati e un rapporto di positività dell’8%. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 6 aprile 2021) Il bollettino della Regione di martedì 62021: +64 nuovia Monza e Brianza, +841 in tutta la regione con 10.467 tamponi effettuati e un rapporto dità dell’8%.

Advertising

RegioneER : #Coronavirus, in @RegioneER su 13mila tamponi, 791 nuovi positivi. Vaccinazioni: 966mila somministrazioni 2.066 i… - fattoquotidiano : Coronavirus, i dati di oggi – 7.767 nuovi casi e 421 decessi. Salgono di oltre 552 i ricoverati - SkyTG24 : Per la prima volta l'#OMS ha criticato pubblicamente Pechino per i dati condivisi sul #coronavirus ?? - mariandola : RT @SkyTG24: #Coronavirus I dati del bollettino di oggi - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - Significativo calo dei contagi in Italia. Secondo i dati del bollettino quotidiano del Ministero… -