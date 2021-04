Bastoni e l’Inter efficaci contro un Bologna da record, Insigne è sempre magia (Di martedì 6 aprile 2021) Tra le motivazioni della difesa coriacea dell’Inter in questa stagione ampi meriti vanno attribuiti ad Alessandro Bastoni, la cui interpretazione del ruolo sorprende se considerata la giovane età. Anche contro il Bologna il difensore classe ’99 ha disputato una gara ordinata e attenta, senza sbavature tattiche. La percentuale di IET registrata (97%) lo equipara all’MVP di giornata, Luis Muriel, giustificata da ottimi risultati in fase di interdizione (Pressing 97%) e dalla capacità di optare per soluzioni di gioco ottimali (K-Solution 96%). Con un posizionamento impeccabile (K-Movement 97%), il difensore dell’Inter gestisce bene le energie e chiude la partita con uno score atletico di 10,5 km, 165 azioni ad alta intensità e 12 sprint. Gli unici appunti che si possono apportare alla sua prestazione ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021) Tra le motivazioni della difesa coriacea delin questa stagione ampi meriti vanno attribuiti ad Alessandro, la cui interpretazione del ruolo sorprende se considerata la giovane età. Ancheilil difensore classe ’99 ha disputato una gara ordinata e attenta, senza sbavature tattiche. La percentuale di IET registrata (97%) lo equipara all’MVP di giornata, Luis Muriel, giustificata da ottimi risultati in fase di interdizione (Pressing 97%) e dalla capacità di optare per soluzioni di gioco ottimali (K-Solution 96%). Con un posizionamento impeccabile (K-Movement 97%), il difensore delgestisce bene le energie e chiude la partita con uno score atletico di 10,5 km, 165 azioni ad alta intensità e 12 sprint. Gli unici appunti che si possono apportare alla sua prestazione ...

