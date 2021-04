“Venite e scegliete il vaccino” dice la Serbia E i primi italiani partono per Belgrado

Leggi su leggilo

(Di lunedì 5 aprile 2021) La, mentre la campagna di vaccinazione va a rilento in tutta Europa, lancia una sorprendente iniziativa legando ilal turismo. Ecco cosa succede. La campagna per la somministrazione delprocede un po’ ovunque a rilento ma evidentemente non in: la nazione balcanica a quanto pare ha molte dosi da somministrare in L'articolo proviene da Leggilo.org.