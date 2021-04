Vaccino, in Campania 930.083 vaccinati (8.737 più di ieri). In 260.693 hanno già avuto la seconda dose (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono 934.083 le dosi di Vaccino anti Covid-19 somministrate in Campania. Il dato, contenuto nel bollettino diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania, è aggiornato alle ore 12 di oggi, lunedì 5 aprile 2021. Sono 8.737 le dosi di Vaccino somministrate in più rispetto a ieri. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 673.390 cittadini; di questi, 260.693 hanno ricevuto la seconda dose. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono 934.083 le dosi dianti Covid-19 somministrate in. Il dato, contenuto nel bollettino diffuso dall’Unità di crisi della Regione, è aggiornato alle ore 12 di oggi, lunedì 5 aprile 2021. Sono 8.737 le dosi disomministrate in più rispetto a. Complessivamente sono staticon la prima673.390 cittadini; di questi, 260.693ricevuto la. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

