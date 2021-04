Udinese | Pereyra | “De Paul mi ha consigliato Udine Questa squadra assomiglia a quella di Guidolin”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 5 aprile 2021) Il centrocampista argentino Robertoè tornato instagione all', dopo l'esperienza nell'altro club di proprietà Pozzo, il Watford. In un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club friulano ha raccontato la stagione che i bianconeri stanno vivendo: "Ci manca ancora uno step per acquisire del tutto una mentalità vincente. Personalmente dico che ci sono tanti ragazzi nel gruppo che hanno cambiato mentalità e giocano di più per vincere, lo posso dire da quel che vedo ogni giorni in allenamento. Poi in non sempre riesce tutto, ma non significa non avere la voglia di impegnarsi. Aho imparato tutto, poi e alla Juve ho aggiunto la mentalità vincente, che è quello che ti dà il salto di qualità. Mi sento bene anche fisicamente, sento di essere migliorato molto".