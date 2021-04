Tentato omicidio nel Bresciano | tredicenne spara su ordine dello zio

(Di lunedì 5 aprile 2021) I fatti venerdì sera a Montichiari. Secondo gli investigatori a ferire gravemente il 31enne Manuel Poffa non sarebbe stato il 'rivale in amore' bensì un ...

E' accaduto venerdì sera a Montichiari, nel Brescano, e ad armare la mano di quell'adolescente è stato un suo parente, un 27enne ora accusato di die detenzione di arma illegale. L'...E' quanto hanno accertato i Carabinieri secondo i quali ad armare il minore è stato un 27enne suo parente sottoposto a fermo e ora in carcere con l'accusa di, ricettazione e ...E’ quanto hanno accertato i Carabinieri secondo i quali ad armare il minore è stato un 27enne suo parente sottoposto a fermo e ora in carcere con l’accusa di tentato omicidio, ricettazione e ...Se già prima la vicenda aveva contorni inquietanti - un agguato in piena regola, per motivi sentimentali - gli ultimi sviluppi del tentato omicidio avvenuto venerdì sera a Monrichiari, nel Bresciano, ...