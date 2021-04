Sondaggi, la fiducia in Mario Draghi in calo di 1,7 punti in una settimana. Salgono Meloni, Conte e Letta. Lega sotto il 23% (Di lunedì 5 aprile 2021) In una settimana Mario Draghi ha perso l’1,7 per cento in gradimento, mentre il suo governo segna un calo di fiducia di 2,1 punti percentuali. Secondo la rilevazione di Monitor Italia per agenzia Dire e in collaborazione con Tecnè, la fiducia nell’esecutivo Draghi è calata negli ultimi sette giorni e, rispetto al 12 marzo, è scesa di 5 punti. A pesare (la rilevazione copre il periodo 19 marzo-primo aprile) sia le misure restrittive estese anche a tutto il periodo pasquale che gli effetti del decreto Sostegni. Per quanto riguarda il gradimento dei leader, Draghi rimane in testa con il 56,1% ma perde appunto l’1,7%. Subito dopo l’insediamento, il 19 febbraio scorso, l’ex presidente della Bce, aveva il 61,4 per cento dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) In unaha perso l’1,7 per cento in gradimento, mentre il suo governo segna undidi 2,1percentuali. Secondo la rilevazione di Monitor Italia per agenzia Dire e in collaborazione con Tecnè, lanell’esecutivoè calata negli ultimi sette giorni e, rispetto al 12 marzo, è scesa di 5. A pesare (la rilevazione copre il periodo 19 marzo-primo aprile) sia le misure restrittive estese anche a tutto il periodo pasquale che gli effetti del decreto Sostegni. Per quanto riguarda il gradimento dei leader,rimane in testa con il 56,1% ma perde appunto l’1,7%. Subito dopo l’insediamento, il 19 febbraio scorso, l’ex presidente della Bce, aveva il 61,4 per cento dei ...

Advertising

isadoralarosa : RT @LaNotiziaTweet: - massimoneri90 : I sondaggi politici di Tecné per l'agenzia di stampa Dire pubblicati nel Monitor Italia dicono che la fiducia in Ma… - SAPAFER : RT @LaNotiziaTweet: - CarriaggioM : RT @LaNotiziaTweet: - claudiodamico72 : Sondaggi politici..La solita stampa che pompava Draghi e denigrava Conte ?? La fiducia in #Draghi in netto calo. L… -