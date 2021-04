Serie A, squalificati due interisti e multa a Bernardeschi per aver simulato in area di rigore (Di lunedì 5 aprile 2021) Il Giudice Sportivo di Serie A ha fermato quattro calciatori per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e, diffidati, giunti alla quinta sanzione, dopo l'ultima giornata del campionato. Gli squalificati sono: Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic dell'Inter, Bryan Cristante della Roma e Pedro De Almeida Lopes Pereira Miguel del Crotone. Un'ammenda di 2.000 euro è stata inoltre decisa ai danni di Federico Bernardeschi della Juventus per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.caption id="attachment 1116607" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 5 aprile 2021) Il Giudice Sportivo diA ha fermato quattro calciatori per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e, diffidati, giunti alla quinta sanzione, dopo l'ultima giornata del campionato. Glisono: Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic dell'Inter, Bryan Cristante della Roma e Pedro De Almeida Lopes Pereira Miguel del Crotone. Un'ammenda di 2.000 euro è stata inoltre decisa ai danni di Federicodella Juventus perdi essere stato sottoposto ad intervento falloso indiavversaria.caption id="attachment 1116607" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

