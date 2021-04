Lunedì dell’Angelo | come ha fatto a diventare Pasquetta

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 5 aprile 2021) Ufficialmente si chiama Lunedì dell’Angelo. Quest’anno cade il 5 aprile e per tutti è Pasquetta. È il giorno che segue la Pasqua ed è festivo. La tradizione lo vuole giorno di gite fuori porta, che nel 2021 come l’anno scorso, non si possono fare. L’Italia è tutta in zona rossa anche a Pasquetta e alcune regioni hanno anche chiuso l’accesso alle seconde case. Non sono possibili scampagnate e feste, ma è possibile andare, una volta al giorno a casa di amici parenti: solo due adulti dello stesso nucleo familiare più minori e disabili. È consentito partecipare a celebrazione religiose, anche se per la Chiesa il Lunedì dell’Angelo non è festa di precetto, non è cioè obbligatorio andare a messa.