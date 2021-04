Katia Follesa, sapete chi è il suo compagno? Lo conosciamo molto bene (Di lunedì 5 aprile 2021) Katia Follesa, sapete chi è il suo compagno e padre della figlia Agata? Lo conosciamo molto bene. Katia Follesa è una delle comiche più amate della nostra tv: tutti la ricorderanno in coppia con Valeria Graci, nell’esilarante duo Katia e Valeria. Il duo si è sciolto, ma le due comiche continuano a regalarci tantissime risate L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 5 aprile 2021)chi è il suoe padre della figlia Agata? Loè una delle comiche più amate della nostra tv: tutti la ricorderanno in coppia con Valeria Graci, nell’esilarante duoe Valeria. Il duo si è sciolto, ma le due comiche continuano a regalarci tantissime risate L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

sonounauror : @pokemonderba *limone tra katia follesa e luca ravenna* - kimsbwin : ho guardato lol e i momenti migliori per me sono stati: - “conservatorio?” “sì” - katia follesa - ciro che balla -… - girladdictedz : RT @nonlosaai: Comunque a me Katia Follesa fa troppo ridere, apre bocca ed io sono già lì piegata in due #lolchirideefuori - bad4tlove_ : RT @Michewolf: Katia Follesa che cerca di non ridere stan account - Fica_Daniela_ : RT @akamichelito: Katia Follesa 1,2 MLN di followers su Instagram: tutti meritati. -