Juventus, Cobolli Gigli: “Grosso deficit nell’area tecnica. Pirlo? Non è lui il problema. Allegri e Sarri…” (Di lunedì 5 aprile 2021) "Sono un tifoso in lutto, la mia squadra è in una situazione complicata".Mercoledì sarà finalmente Juventus-Napoli, match di recupero della terza giornata di campionato di Serie A, che ha fatto molto discutere nei mesi scorsi: dal 3-0 a tavolino per la squadra bianconera, all'annullamento della vittoria stessa, fino alla decisione del Consiglio arbitrale del Coni, che lo scorso dicembre ha decretato il posticipo della gara e la disputa a data da destinarsi. La situazione in classifica delle due squadre, appaiate al terzo posto con 56 punti, vale tantissimo per la qualificazione alla prossima Champions League.La squadra bianconera, che in settimana ha perso Demiral e Bonucci per il Covid-19, presenta diverse problematiche di formazione, alle quali il tecnico Andra Pirlo dovrà far fronte, mentre il tecnico della compagine partenopea, ... Leggi su mediagol (Di lunedì 5 aprile 2021) "Sono un tifoso in lutto, la mia squadra è in una situazione complicata".Mercoledì sarà finalmente-Napoli, match di recupero della terza giornata di campionato di Serie A, che ha fatto molto discutere nei mesi scorsi: dal 3-0 a tavolino per la squadra bianconera, all'annullamento della vittoria stessa, fino alla decisione del Consiglio arbitrale del Coni, che lo scorso dicembre ha decretato il posticipo della gara e la disputa a data da destinarsi. La situazione in classifica delle due squadre, appaiate al terzo posto con 56 punti, vale tantissimo per la qualificazione alla prossima Champions League.La squadra bianconera, che in settimana ha perso Demiral e Bonucci per il Covid-19, presenta diversetiche di formazione, alle quali il tecnico Andradovrà far fronte, mentre il tecnico della compagine partenopea, ...

