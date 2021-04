Iran | eseguite almeno 267 condanne a morte nel 2020

(Di lunedì 5 aprile 2021) L’organizzazione non governativaHuman Rights ha pubblicato il suo 13esimo rapporto sulla pena diin. Le esecuzioni registrate nelsono state267, rispetto alle 280 del 2019 e alle 273 del 2018. Anche se si riscontra un piccolo calo rispetto all’anno precedente, va sottolineato che la diffusione della pandemia da Covid-19 non ha minimamente disturbato il lavoro dei boia nei bracci dellaiani. E quell’avverbio, “”, sta a indicare che il conteggio potrebbe essere incompleto, dato che in media solo un terzo delle esecuzioni viene reso noto dalle autorità. Delle 267lo scorso anno, 211 hanno riguardato omicidi e 25 reati di droga; due ...

