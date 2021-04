Covid | Polizia interrompe festa con decine di giovani a Napoli | 41 sanzioni e due arresti

(Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodisorpresi a ballare, senza mascherina, in un appartamento di corso Umberto I a, la scorsa notte, dalladi Stato. Gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato e Decuman sono intervenuti per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da un’abitazione. I poliziotti, giunti sul posto, hanno udito forti rumori, musica e voci provenienti dall’interno dello stabile e, con il supporto delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale, sono entrati nell’appartamento dove hanno sorpresodiintenti a ballare, senza mascherina e senza alcun distanziamento. Una parte di loro si è allontanata mentre altri 41 sono stati identificati e sanzionati per inottemperanza alle misure ...

... senza mascherina, in un appartamento di corso Umberto I a Napoli, la scorsa notte, dalla...mentre altri 41 sono stati identificati e sanzionati per inottemperanza alle misure anti. Due ...Stava finendo in tragedia la rocambolesca fuga di un norvegese dalla quarantena anti -. Il cinquantenne aveva infatti deciso di percorrere 40 chilometri sugli sci fino al confine ...alla...ha raccontato che prima del loro intervento l'uomo è stato aiutato da un allevatore di renne e due pescatori nei pressi del lago Essandsjo. I servizi di emergenza lo hanno poi consegnato alla polizia ...Non sono bastate le limitazioni imposte dalle norme anti covid, per evitare pericoloso assembramenti in strada. Alcune vie e piazze in città, come nel quartiere di Fuorigrotta, sono ...