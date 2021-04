Controlli antidroga della Polizia di Stato in diverse zone della Capitale e della provincia (Di lunedì 5 aprile 2021) Aurelio Sud. Si ferma lungo il tragitto percorso in macchina nel quartiere Aurelio – Gregorio VII e prende contatti con diverse persone e poi torna presso la sua abitazione, dove aveva messo in piedi una vera e propria attività di spaccio. Tutti movimenti che non sono sfuggiti agli agenti della Polizia di Stato del XI Distretto San Paolo, che proprio due giorni fa durante l’ennesimo servizio di osservazione, hanno notato N.A. queste le sue iniziali che nel tornare a casa, in prossimità del cancello carrabile, faceva salire in macchina un uomo che lo stava aspettando. Fermati per un controllo di Polizia, entrambi sono apparsi eccessivamente nervosi, rispondendo, alle domande fatte dai poliziotti, con voce tremolante e tono basso. Insospettiti da tale atteggiamento, ... Leggi su forzearmatenews (Di lunedì 5 aprile 2021) Aurelio Sud. Si ferma lungo il tragitto percorso in macchina nel quartiere Aurelio – Gregorio VII e prende contatti conpersone e poi torna presso la sua abitazione, dove aveva messo in piedi una vera e propria attività di spaccio. Tutti movimenti che non sono sfuggiti agli agentididel XI Distretto San Paolo, che proprio due giorni fa durante l’ennesimo servizio di osservazione, hanno notato N.A. queste le sue iniziali che nel tornare a casa, in prossimità del cancello carrabile, faceva salire in macchina un uomo che lo stava aspettando. Fermati per un controllo di, entrambi sono apparsi eccessivamente nervosi, rispondendo, alle domande fatte dai poliziotti, con voce tremolante e tono basso. Insospettiti da tale atteggiamento, ...

