Canale 5, niente Barbara D'Urso? Lo share giù: ecco le cifre della domenica (Di lunedì 5 aprile 2021) Canale5 crolla al 7% di share con il film in prima serata. E non ci sono nemmeno Fazio su Rai3 e Giletti su La7. Ovviamente manca la d'Urso, che da ieri non va più in onda con Live. Nel dettaglio: Un Amico da Salvare (con il 7% di share) viene superato persino da Rai3, che con il Borgo dei borghi arriva al 8,7% di share. Per il Biscione è un risultato drammatico: la prima serata non ha mai subito una battuta d'arresto di questo tipo. Un crollo di 7 punti, che fa riflettere. Ma la domenica di Canale5 vola. Per fortuna nel pomeriggio lo share arriva al 16% con il ritorno della d'Urso nella fascia tradizionale (che va dal pranzo al pomeriggio). Quasi due milioni e mezzo di spettatori a Pasqua, incollati alla tv, per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021)5 crolla al 7% dicon il film in prima serata. E non ci sono nemmeno Fazio su Rai3 e Giletti su La7. Ovviamente manca la d', che da ieri non va più in onda con Live. Nel dettaglio: Un Amico da Salvare (con il 7% di) viene superato persino da Rai3, che con il Borgo dei borghi arriva al 8,7% di. Per il Biscione è un risultato drammatico: la prima serata non ha mai subito una battuta d'arresto di questo tipo. Un crollo di 7 punti, che fa riflettere. Ma ladi5 vola. Per fortuna nel pomeriggio loarriva al 16% con il ritornod'nella fascia tradizionale (che va dal pranzo al pomeriggio). Quasi due milioni e mezzo di spettatori a Pasqua, incollati alla tv, per ...

