Brescia, che beffa: la vittoria sfuma all'ultimo istante (Di lunedì 5 aprile 2021) Brescia - Il Brescia si vede raggiungere all'ultimo istante di recupero dalla pericolante Reggiana ed è così costretto a rimandare l'aggancio alla zona play off a lungo sognato durante l'intensa sfida ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 5 aprile 2021)- Ilsi vede raggiungere all'di recupero dalla pericolante Reggiana ed è così costretto a rimandare l'aggancio alla zona play off a lungo sognato durante l'intensa sfida ...

Advertising

g_brescia : La polemica sulla delega a @DadoneFabiana sulla droga è patetica perché la legalizzazione della cannabis servirebbe… - Tg3web : Un ventisettenne , in provincia di Brescia, avrebbe messo in mano al nipote di 13 anni una pistola ordinandogli di… - crescentinbosco : @g_brescia @DadoneFabiana E allora perché la smenate? L'avete capito che Mattarella vi ha salvati fino al 2023 (e p… - mrmnft : Quindi la #Diocesi di Brescia e la #Diocesi di Modena hanno finanziato Casarini e gli Scafisti che lucrano sull'imm… - mr_pac : @g_brescia @DadoneFabiana Parliamo di evidenze scientifiche, soprattutto in pandemia. :) A mero titolo d'esempio, v… -