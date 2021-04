Amici 20: Tommaso Stanzani riceve il supporto dei professionisti (Di lunedì 5 aprile 2021) Tommaso Stanzani è stato uno dei due eliminati della scorsa puntata del serale di Amici 20, insieme ad un’altra ballerina, Rosa Di Grazia. Un duro colpo per i fan del programma ed alcuni maestri, come Alessandra Celentano. Non solo il web si è espresso fortemente per la sua eliminazione, ma anche alcuni professionisti di Amici. Scopriamo cosa gli hanno detto. Tommaso Stanzani è arrivato al ballottaggio della prima manche della Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 5 aprile 2021)è stato uno dei due eliminati della scorsa puntata del serale di20, insieme ad un’altra ballerina, Rosa Di Grazia. Un duro colpo per i fan del programma ed alcuni maestri, come Alessandra Celentano. Non solo il web si è espresso fortemente per la sua eliminazione, ma anche alcunidi. Scopriamo cosa gli hanno detto.è arrivato al ballottaggio della prima manche della Articolo completo: dal blog SoloDonna

