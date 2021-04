Vigilia di Pasqua, serrati controlli anti-Covid a Salerno: multe e sanzioni (Di domenica 4 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nella tarda serata di ieri la Polizia municipale di Salerno è intervenuta in via Salvatore de Renzi in seguito ad alcune segnalazioni di cittadini. Gli agenti hanno individuato un gruppo di giovani che mangiavano e bevevano lungo i gradoni. Tre ventenni sono stati sanzionati per spostamento non consentito e assembramento, con una multa di 400 euro ciascuno mentre altri tre sono riusciti a dileguarsi alla vista delle pattuglie. Sempre nella giornata di ieri, nel corso delle consuete attività disposte dalla Polizia municipale, sono state controllate 30 persone con autocertificazione e 25 veicoli e sono state sanzionate due persone per violazione all’ultimo DPCM. Sempre ieri, il reparto motociclisti insieme ad un’altra pattuglia, ha provveduto all’identificazione di uno straniero risultato irregolare agli accertamenti ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Nella tarda serata di ieri la Polizia municipale diè intervenuta in via Salvatore de Renzi in seguito ad alcune segnalazioni di cittadini. Gli agenti hanno individuato un gruppo di giovani che mangiavano e bevevano lungo i gradoni. Tre ventenni sono stati sanzionati per spostamento non consentito e assembramento, con una multa di 400 euro ciascuno mentre altri tre sono riusciti a dileguarsi alla vista delle pattuglie. Sempre nella giornata di ieri, nel corso delle consuete attività disposte dalla Polizia municipale, sono state controllate 30 persone con autocertificazione e 25 veicoli e sono state sanzionate due persone per violazione all’ultimo DPCM. Sempre ieri, il reparto motociclisti insieme ad un’altra pattuglia, ha provveduto all’identificazione di uno straniero risultato irregolare agli accertamenti ...

Advertising

bazookari : RT @PlumeRoses: dimmi che sei unx iraminx senza dirmi unx iraminx : ? per me oggi è la vigilia del live non il giorno di pasqua ? - LBollite : RT @autocostruttore: Milano, la coda chilometrica per ricevere un pasto alla vigilia di Pasqua: il video è drammatico - anteprima24 : ** Vigilia di Pasqua, serrati controlli anti-Covid a ##Salerno: multe e sanzioni ** - Massi_Sking : Pasqua mi ricorderà a vita il coniglietto di cioccolata che mi regalò la vigilia di qualche anno fa una mia coinqui… - zazoomblog : Scontro tra auto a vigilia di Pasqua 4 morti a Frosinone - #Scontro #vigilia #Pasqua #morti -