VIDEO MotoGP, Miguel Oliveira piazza la “partenza del secolo” nel GP di Doha (Di domenica 4 aprile 2021) Se si controlla l’ordine d’arrivo del Gran Premio di Doha, secondo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021, e si cerca il nome di Miguel Oliveira, bisogna scendere fino al quindicesimo posto. Una gara abbastanza anonima per il portacolori del team Red Bull KTM Ajo, conclusa a 8.928 secondi dal vincitore, il francese Fabio Quartararo. Il portoghese, tuttavia, ha regalato un momento davvero interessante: la sua partenza. Il pilota lusitano, infatti, nonostante partisse dalla dodicesima casella della griglia, e non disponesse del motore stratosferico delle Ducati, si è portato immediatamente al terzo posto, con uno scatto al via davvero clamoroso. Andiamo, quindi, a rivedere la partenza del Gran Premio di Doha, facendo particolare attenzione a quanto fatto da ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) Se si controlla l’ordine d’arrivo del Gran Premio di, secondo appuntamento del Mondiale2021, e si cerca il nome di, bisogna scendere fino al quindicesimo posto. Una gara abbastanza anonima per il portacolori del team Red Bull KTM Ajo, conclusa a 8.928 secondi dal vincitore, il francese Fabio Quartararo. Il portoghese, tuttavia, ha regalato un momento davvero interessante: la sua. Il pilota lusitano, infatti, nonostante partisse dalla dodicesima casella della griglia, e non disponesse del motore stratosferico delle Ducati, si è portato immediatamente al terzo posto, con uno scatto al via davvero clamoroso. Andiamo, quindi, a rivedere ladel Gran Premio di, facendo particolare attenzione a quanto fatto da ...

Advertising

SkySportMotoGP : MotoGP, GP Doha: Oliveira, 'la miglior partenza del secolo'. VIDEO #SkyMotoGP #DohaGP #SkyMotori #MotoGP - SkySportMotoGP : MotoGP, GP Doha: che carenate in Qatar tra Miller e Mir! VIDEO #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori #DohaGP - SkySportMotoGP : Moto3, Antonelli terzo al GP Doha: 'Contento per il podio, ma soffro troppo'. VIDEO #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP… - smokingbianco4 : RT @Ciuchinooo: e naturalmente oggi tutti in piedi sul divano ??????????? #MotoGP - OA_Sport : VIDEO #MotoGP, Miguel #Oliveira piazza la “partenza del secolo” nel #DohaGP -