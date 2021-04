Vaticano | ora scoppia la bufera delle Messe a San Pietro

(Di domenica 4 aprile 2021) Francesco Boezi Dal divieto diindividuali al rito antico relegato nelle grotte. I conservatori chiedono al Paparegole nuove La pandemia ha spento le polemiche nella Chiesa cattolica, ma gli alti ecclesiastici stanno dibattendo attorno ad una questione nuova. Il "divietoindividuali" presso la Basilica di Sannon è stato condiviso da quello che i retroscenisti chiamano "fronte conservatore", con l'aggiunta del cardinal Robert Sarah, che ha da poco terminato il suo incarico di prefetto presso la Congregazione per il Culto divino e per la Disciplina dei sacramenti. La disposizione della segreteria di Stato risale alla prima metà di marzo: da allora, all'interno della chiesa più importante del mondo, i sacerdoti non possono celebrare come prima. La seconda ...

CITTÀ DEL. Oggi c'è uno scandalo su tutti: mentre l'emergenza sanitaria è in corso e 'la crisi ... Per questo Dio 'Padre lo ha esaltato eGesù Cristo vive per sempre, è il Signore'. Ricorda ...... arciprete di San Pietro e vicario del Papa per la Città del, la benedizione "Urbi et Orbi"... "Sono vicino ai giovani di tutto il mondo e, in quest', specialmente a quelli del Myanmar, che ...Città del Vaticano (AsiaNews) – “Siamo sanati dalle piaghe di Cristo ... Per questo Dio Padre lo ha esaltato e ora Gesù Cristo vive per sempre, è il Signore”. Il pontefice ha ricordato che “Cristo ...Città del Vaticano – La voce di Francesco sembra quasi sofferente ... famiglie del ceto medio che fino a un anno fa riuscivano a fare quadrare i conti ma che ora sono costrette con grande dignità ...