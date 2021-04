Tennis, Nicola Pietrangeli: “Jannik Sinner sarà top10 già nel 2021! Gli consiglio di giocare il doppio per crescere a rete” (Di domenica 4 aprile 2021) “Jannik Sinner entrerà nella top10 già quest’anno”. Parole e musica di Nicola Pietrangeli, leggenda del Tennis italiano, uno che di campioni se ne intende e che, a quanto pare, è pronto per l’investitura ufficiale anche per l’altoatesino, che nella serata odierna sfiderà il polacco Hubert Hurkacz per la finale del Masters 1000 di Miami. Un appuntamento con la storia per il nostro giovane alfiere che, secondo Pietrangeli, è solamente all’inizio di una gloriosa carriera: “Jannik Sinner entro la fine dell’anno entrerà nei primi dieci del ranking – le sue parole riportate da TennisWorldItalia.com – Contro Bautista-Agut ha tirato dei colpi straordinari al momento giusto. Con un po’ meno coraggio e bravura partite così si ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) “entrerà nellagià quest’anno”. Parole e musica di, leggenda delitaliano, uno che di campioni se ne intende e che, a quanto pare, è pronto per l’investitura ufficiale anche per l’altoatesino, che nella serata odierna sfiderà il polacco Hubert Hurkacz per la finale del Masters 1000 di Miami. Un appuntamento con la storia per il nostro giovane alfiere che, secondo, è solamente all’inizio di una gloriosa carriera: “entro la fine dell’anno entrerà nei primi dieci del ranking – le sue parole riportate daWorldItalia.com – Contro Bautista-Agut ha tirato dei colpi straordinari al momento giusto. Con un po’ meno coraggio e bravura partite così si ...

