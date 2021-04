Sanitari No Vax ora si pentono. Il vaccino per salvarsi la paga (Di domenica 4 aprile 2021) 'Da quando il decreto è stato pubblicato in gazzetta ufficiale, vogliono tutti vaccinarsi. C'è chi mi telefona addirittura sul cellulare privato: dottoressa, ho cambiato idea... Gente che due mesi fa ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 4 aprile 2021) 'Da quando il decreto è stato pubblicato in gazzetta ufficiale, vogliono tutti vaccinarsi. C'è chi mi telefona addirittura sul cellulare privato: dottoressa, ho cambiato idea... Gente che due mesi fa ...

Advertising

ladyonorato : Bonaccini: 'Scandaloso che sanitari no vax rimangano al loro posto'. Scandaloso invece è pretendere di obbligarli a… - sole24ore : Un decreto #Covid per obbligare medici e infermieri a vaccinarsi. #Draghi: «Non va bene che operatori non vaccinati… - fattoquotidiano : Covid, Lopalco: “In Puglia trasferimenti e ferie forzate per operatori sanitari no vax. A queste persone mancano le… - Open_gol : La stretta voluta dal governo Draghi sui sanitari che rifiutano il vaccino anti Covid comincia portare i primi risu… - angelo27736398 : RT @ilgiornale: La svolta dopo l’approvazione del decreto legge n.44. I sanitari contrari ai vaccini saranno sospesi o potranno rischiare i… -