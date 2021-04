Sampdoria, finalmente Tonelli: reattività e ordine al servizio di Ranieri (Di domenica 4 aprile 2021) La Sampdoria ottiene un punto d’oro per la sua classifica contro il Milan a San Siro: sorprende la prestazione di Lorenzo Tonelli, mai così incisivo da inizio campionato La Sampdoria ottiene un punto d’oro per la sua classifica contro il Milan a San Siro. Sorprende la prestazione di Lorenzo Tonelli, schierato dal primo minuto da Claudio Ranieri per sostituire uno stremato Maya Yoshida. Il difensore blucerchiato, mai così incisivo in questa stagione, ha offerto una prova di grande ordine e concentrazione riuscendo, il più delle volte, a bloccare sul nascere le iniziative di Hakan Calhanoglu, il più pericoloso tra i rossoneri. Dopo questa prestazione il tecnico romano avrà sicuramente un dubbio in più in vista della sfida con il Napoli di domenica, con l’ex Empoli pronto a dare ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 aprile 2021) Laottiene un punto d’oro per la sua classifica contro il Milan a San Siro: sorprende la prestazione di Lorenzo, mai così incisivo da inizio campionato Laottiene un punto d’oro per la sua classifica contro il Milan a San Siro. Sorprende la prestazione di Lorenzo, schierato dal primo minuto da Claudioper sostituire uno stremato Maya Yoshida. Il difensore blucerchiato, mai così incisivo in questa stagione, ha offerto una prova di grandee concentrazione riuscendo, il più delle volte, a bloccare sul nascere le iniziative di Hakan Calhanoglu, il più pericoloso tra i rossoneri. Dopo questa prestazione il tecnico romano avrà sicuramente un dubbio in più in vista della sfida con il Napoli di domenica, con l’ex Empoli pronto a dare ...

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria finalmente Una barca nel mare in tempesta ... aperta ad ora di pranzo dal pareggio di San Siro tra Milan e Sampdoria. E' andato in scena un ... il buffo inno del Torino seguito da quello come sempre inascoltabile della Lega, quindi, finalmente, il ...

Sampmania: finalmente non ho (quasi) niente da dire ... senza nessuna invenzione o tentativo di sorprendere ad ogni costo? Milan - Sampdoria è lì a dimostrarlo . Sapete però cosa mi ha sorpreso più di tutto? Per la prima volta nel campionato in corso, ho ...

Milan-Samp 1-1: Hauge risponde a Quagliarella. E l'Inter stasera può allungare La Sampdoria sa anche ripartire ... Soprattutto con il colpo di testa di Thorsby, ribattuto da Donnarumma. Rossoneri che solamente sul finale si sono affacciati dalle parti di Audero, ma non hanno mai ...

