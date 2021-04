Omicidio Tiziana Gentile: morto suicida il suo presunto assassino (Di domenica 4 aprile 2021) È morto suicida in carcere il presunto assassino di Tiziana Gentile. Gerardo Tarantino aveva 47 anni e si trovava in carcere dal 27 gennaio scorso. L’uomo continuava a professarsi innocente. Il suo legale, che aveva chiesto che Tarantino fosse sottoposto a stretta sorveglianza poiché preoccupato potesse togliersi la vita, adesso ha fatto sapere che sporgerà denuncia. “Sono molto colpito e scioccato, l’ho saputo solo da pochissimo e ovviamente ho subito avvisato i familiari. Sono anche molto indignato, perché avevo segnalato in ogni modo che Gerardo Tarantino era una persona gravemente disturbata e quindi ad alto rischio di suicidio. Ho chiesto espressamente alla direzione del carcere che fosse sottoposto a stretta sorveglianza, ma è chiaro che non siamo stati presi sul ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 4 aprile 2021) Èin carcere ildi. Gerardo Tarantino aveva 47 anni e si trovava in carcere dal 27 gennaio scorso. L’uomo continuava a professarsi innocente. Il suo legale, che aveva chiesto che Tarantino fosse sottoposto a stretta sorveglianza poiché preoccupato potesse togliersi la vita, adesso ha fatto sapere che sporgerà denuncia. “Sono molto colpito e scioccato, l’ho saputo solo da pochissimo e ovviamente ho subito avvisato i familiari. Sono anche molto indignato, perché avevo segnalato in ogni modo che Gerardo Tarantino era una persona gravemente disturbata e quindi ad alto rischio di suicidio. Ho chiesto espressamente alla direzione del carcere che fosse sottoposto a stretta sorveglianza, ma è chiaro che non siamo stati presi sul ...

Advertising

QuotidianPost : Omicidio Tiziana Gentile: morto suicida il suo presunto assassino - fanpage : Accusato per l'omicidio di Tiziana Gentile, Gerardo Tarantino si è tolto la vita in carcere - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Omicidio a Foggia, muore suicida in cella il presunto assassino di Tiziana Gentile - mattinodinapoli : Omicidio a Foggia, muore suicida in cella il presunto assassino di Tiziana Gentile - antoniodibari17 : @ci_tiziana Tecnicamente è omicidio colposo -