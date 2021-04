Morto Roland Thoeni, l'ex campione di sci aveva 70 anni: era il cugino di Gustav (Di domenica 4 aprile 2021) L'ex campione di sci azzurro è Morto all'età di 70 anni per un'emorragia cerebrale. Da venerdì era ricoverato all'ospedale di Bolzano. Roland Thoeni, cugino di Gustav, vinse il bronzo alle olimpiadi ... Leggi su leggo (Di domenica 4 aprile 2021) L'exdi sci azzurro èall'età di 70per un'emorragia cerebrale. Da venerdì era ricoverato all'ospedale di Bolzano.di, vinse il bronzo alle olimpiadi ...

