LIVE Sinner-Hurkacz 6-7, 4-5 Masters 1000 Miami in DIRETTA: il polacco serve per il match (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANTE POSIZIONI GUADAGNA JANNIK Sinner NEL RANKING ATP SE VINCE LA FINALE QUANTE POSIZIONI GUADAGNA JANNIK Sinner NELLA CLASSIFICA DELLA RACE 2021 SE VINCE LA FINALE JANNIK Sinner PUO’ BATTERE UN RECORD DI NOVAK DJOKOVIC VINCENDO LA FINALE 30-0 Hurkacz non sente la pressione. serve bene e poi chiude con la volée di diritto. 15-0 Sinner cerca il vincente di rovescio lungolinea, ma la palla finisce in corridoio. 20.48 A breve il polacco andrà a servire per il match. Sarebbe il suo primo trionfo in carriera in un Masters1000. 4-5 Sinner gioca corto, ma Hurkacz sbaglia di diritto. 40-30 Rovescio lungolinea ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUANTE POSIZIONI GUADAGNA JANNIKNEL RANKING ATP SE VINCE LA FINALE QUANTE POSIZIONI GUADAGNA JANNIKNELLA CLASSIFICA DELLA RACE 2021 SE VINCE LA FINALE JANNIKPUO’ BATTERE UN RECORD DI NOVAK DJOKOVIC VINCENDO LA FINALE 30-0non sente la pressione.bene e poi chiude con la volée di diritto. 15-0cerca il vincente di rovescio lungolinea, ma la palla finisce in corridoio. 20.48 A breve ilandrà a servire per il. Sarebbe il suo primo trionfo in carriera in un. 4-5gioca corto, masbaglia di diritto. 40-30 Rovescio lungolinea ...

