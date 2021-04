LIVE Italia-Germania, Mondiali curling in DIRETTA: nulla di fatto dopo il primo end, 0-0 (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.16: nulla di fatto nel primo end, l’Italia sceglie di mantenere la mano e il punteggio resta fermo sullo 0-0 17.05: Qualche minuto di ritardo per l’inizio della gara tra Italia e Germania 16.59: le altre sfide in programma ora: Canada-Svizzera, Russia-Svezia, Usa-Giappone 16.57: Sixten Totzek, Marc Muskatewitz, Joshua Sutor, Dominik Greindl i componenti della formazione tedesca 16.54: Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella gli azzurri in campo in questo Mondiale 16.51: Gli azzurri ieri sera hanno sfiorato l’impresa contro la Svezia, perdendo 6-7 all’extra end al termine di un match tiratissimo 16.48. Nonostante i risultati fin qui ottenuti quella tedesca non è squadra che va ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.16:dinelend, l’sceglie di mantenere la mano e il punteggio resta fermo sullo 0-0 17.05: Qualche minuto di ritardo per l’inizio della gara tra16.59: le altre sfide in programma ora: Canada-Svizzera, Russia-Svezia, Usa-Giappone 16.57: Sixten Totzek, Marc Muskatewitz, Joshua Sutor, Dominik Greindl i componenti della formazione tedesca 16.54: Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella gli azzurri in campo in questo Mondiale 16.51: Gli azzurri ieri sera hanno sfiorato l’impresa contro la Svezia, perdendo 6-7 all’extra end al termine di un match tiratissimo 16.48. Nonostante i risultati fin qui ottenuti quella tedesca non è squadra che va ...

